Следственный комитет подключился к поискам пропавшей в Москве 16-летней фигуристки

Следственный комитет организовал проверку по факту безвестного исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей девушки.
«Предварительно, 28 августа 2023 года девушка покинула один из катков в городе Москве, не вернулась в положенное время домой. В настоящее время ее местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что Девушка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.
Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить по телефонам:
8 (495)690-25-28 – телефон доверия ГСУ СК России по городу Москве;
8 (800)707-70-22 – телефонная линия «ребёнок в опасности» ГСУ СК России по городу Москве.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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