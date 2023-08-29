российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 августа 2023, 15:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Следственный комитет подключился к поискам пропавшей в Москве 16-летней фигуристки

Следственный комитет организовал проверку по факту безвестного исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей девушки.

«Предварительно, 28 августа 2023 года девушка покинула один из катков в городе Москве, не вернулась в положенное время домой. В настоящее время ее местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что Девушка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, сообщить по телефонам:

8 (495)690-25-28 – телефон доверия ГСУ СК России по городу Москве;

8 (800)707-70-22 – телефонная линия «ребёнок в опасности» ГСУ СК России по городу Москве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве пропала чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию / ДТП в Москве: автомобиль снес двух пешеходов на тротуаре / Более 40 москвичей отравились шаурмой из «Бистро-24» / Авария в Москве: пострадали шестеро детей / В Москве курьер на электросамокате сбил 6-летнего ребенка / В Москве задержаны фигуранты уголовного дела о массовом отравлении в «Бистро-24» / Москвичи массово отравились шаурмой и курицей-гриль – Роспотребнадзор / Массовое отравление в Москве: почти три десятка человек оказались в больничном стационаре

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,