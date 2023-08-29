В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве после исчезновения 16-летней фигуристки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой. Об этом говорится в пресс-службе столичного главка ведомства.

Ранее сообщалось, что накануне девушка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

Алина Горбачева является чемпионкой юниорского первенства России по фигурному катанию.

Москва, Светлана Антонова

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