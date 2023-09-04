Россия начнет бесплатные поставки продовольствия в Африку в ближайшие недели – Путин

В ближайшие недели России начнет поставки зерна африканским странам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы близки к завершению договорённости с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно и даже осуществить поставку, логистику бесплатно – доставить этот груз. Переговоры практически близки к завершению: в ближайшие пару-тройку недель поставка начнётся», – уточнил глава государства.

В то же время Путин подчеркнул, что «Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхоз отрасли».

«В этих целях предложили, в частности, организовать поставки одного миллиона тонн зерна из России по преференциальной цене для переработки в Турции и затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны. Рассчитываем в этом смысле и на помощь государства Катар, которое по гуманитарным соображениям готово поддержать беднейшие страны», – отметил Путин.

В то же время президент РФ дал понять, что Москва в нынешних условиях не будет возобновлять «зерновую сделку», пока Запад не обеспечит выполнение всех условий РФ.

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: будем готовы рассмотреть возможность реанимировать «зерновую сделку», я сегодня об этом ещё раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же – сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», – констатировал Путин.

Ранее на форуме «Россия – Африка» президент РФ заявлял о готовности в ближайшие 3-4 месяца направить африканским государствам безвозмездно 25-50 тысяч тонн зерна. В числе стран были названы Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦОР и Эритрея. Глава государства также гарантировал бесплатную доставку продовольствия.

Москва, Мария Соколова

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