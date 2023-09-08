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Пятница, 8 сентября 2023, 15:06 мск

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Система дистанционного голосования в России подверглась новым кибератакам – ЦИК РФ

Сегодня на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было совершено более 5 тысяч DDoS-атак с 8:00 до 12:00 по московскому времени. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. По ее словам, наиболее часто фиксируемые типы атак – это запросы из-за рубежа.

«С 8:00 до 12:00 было заблокировано 5 024 атаки на ресурсы ДЭГ. 151 атака – на один из ресурсов – stat.vybory.gov.ru, 4 583 атаки – на vybory.gov.ru, 290 атак – на edg.gov.ru. В принципе наблюдается низкий уровень атак на периметр ДЭГ», – уточнила Памфилова.

Сегодня в 54 регионах России стартовал Единый день голосования, который будет проходить до 10 сентября. Всего проводится свыше 4 тысяч выборов в 85 субъектах РФ. В 21 регионе пройдут выборы высших должностных лиц, в 20-ти – депутатов законодательных органов власти. В онлайн-голосовании принимают участие 24 региона на федеральной платформе, а также Москва, которая имеет собственную платформу ДЭГ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦИК РФ

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