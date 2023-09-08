В ЦИК РФ предупредили о фейковых провокациях против членов избиркомов

В Центральной избирательной комиссии России предупредили, что появляются фейковые сайты региональных избиркомов. В ЦИК заявили, что подобные действия будут носить системный провокационный характер.

В частности, замглавы ЦИК РФ Николай Будаев рассказал о ситуации в Херсоне. «Образован фейковый сайт Херсонской избирательной комиссии. И мне представляется, что эта работа будет носить системный характер… Образуются такие фейковые чаты и людей пытаются спровоцировать на какие-то действия», – отметил он, выразив уверенность, что «мы справимся и на такие примитивные уловки реагировать не будем».

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова со своей стороны отметила, что члены избирательных комиссий часто сталкиваются с провокациями и привела в пример переписку «якобы Ильи Сергеевича Иванова, который возглавляет Воронежскую комиссию». «На самом деле это фейк чистой воды… Вытащив из человека желаемые ответы, будут интерпретировать это так, как им выгодно», – подчеркнула она.

Сегодня в 54 регионах России стартовал Единый день голосования, который будет проходить до 10 сентября. Всего намечено свыше 4 тысяч выборов в 85 субъектах РФ. В 21 регионе пройдут выборы высших должностных лиц, в 20-ти – депутатов законодательных органов власти. Впервые в ЕДГ принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Москва, Мария Соколова

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