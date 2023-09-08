российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 сентября 2023, 15:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В ЦИК РФ предупредили о фейковых провокациях против членов избиркомов

В Центральной избирательной комиссии России предупредили, что появляются фейковые сайты региональных избиркомов. В ЦИК заявили, что подобные действия будут носить системный провокационный характер.

В частности, замглавы ЦИК РФ Николай Будаев рассказал о ситуации в Херсоне. «Образован фейковый сайт Херсонской избирательной комиссии. И мне представляется, что эта работа будет носить системный характер… Образуются такие фейковые чаты и людей пытаются спровоцировать на какие-то действия», – отметил он, выразив уверенность, что «мы справимся и на такие примитивные уловки реагировать не будем».

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова со своей стороны отметила, что члены избирательных комиссий часто сталкиваются с провокациями и привела в пример переписку «якобы Ильи Сергеевича Иванова, который возглавляет Воронежскую комиссию». «На самом деле это фейк чистой воды… Вытащив из человека желаемые ответы, будут интерпретировать это так, как им выгодно», – подчеркнула она.

Сегодня в 54 регионах России стартовал Единый день голосования, который будет проходить до 10 сентября. Всего намечено свыше 4 тысяч выборов в 85 субъектах РФ. В 21 регионе пройдут выборы высших должностных лиц, в 20-ти – депутатов законодательных органов власти. Впервые в ЕДГ принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦИК РФ

Система дистанционного голосования в России подверглась новым кибератакам – ЦИК РФ / Число хакерских атак на сайт ЦИК выросло в три раза / Ушел из жизни бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров / Расширяет «возможности»: глава ЦИК России выступила за развитие многодневного голосования / Иноагенты готовят срыв выборов: в ЦИК передали материалы спецкомиссии Госдумы / В России официально началась избирательная кампания / «Инструмент для манипуляций»: Госдума поддержала внедрение электронного голосования на выборах всех уровней власти / «Пока возникают вопросы…» Памфилова сообщила Путину, что не так с онлайн-голосованием

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, ЦИК РФ,