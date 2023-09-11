«Мы все вместе проиграли»: Зюганов назвал заявления о повсеместной победе «Единой России» на выборах бестактными и незаконными

Высказывания представителей партии «Единая Россия» о повсеместной победе на завершившихся региональных выборах являются бестактными и юридически незаконными. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на брифинге в Москве по итогам единого дня голосования. По его оценке, не может побеждать партия, которая не решила главных проблем страны.

«Мы этим выборам придавали исключительно особое значение в силу ряда обстоятельств. Во-первых, системный кризис все более углубляется в мире, а это всегда пахло большой войной. Кроме того, против «Русского мира» объявлена война на уничтожение нашей цивилизации, и мы должны быть максимально сплочены, отмобилизованы и технологически – без этого еще никто никогда в мире не побеждал. Но и все это происходит на фоне предстоящих президентских выборов, которые всегда особым отличались содержанием, ибо президент определяет как курс страны, так и его внешнюю политику. К сожалению, «Единая Россия» за последние годы резко усугубила условия проведения нормальных полноценных демократических выборов. 17 жестких поправок внесены в законодательство. И те препоны, которые чинили повсеместно, сказались на том, чтобы мы полноценно представили свою программу и донесли ее до своих избирателей», – подчеркнул Зюганов.

Политик обратил внимание на безоговорочную победу кандидатов от КПРФ в тех регионах, где была реализована предложенная коммунистами «реальная программа вывода страны из кризиса». «На Орловщине [губернатор Андрей] Клычков получил более 80% голосов. Это полная и безоговорочная поддержка. Второй центр, где мы сконцентрировали свои силы, является Хакасия. Там [губернатор Валентин] Коновалов победил, вопреки мнению власти в прошлый раз. И мне казалось, она (власть) успокоилась. Но вместо того, чтобы поддержать молодого, способного руководителя, организовали свой «черный пиар» – более 8 тысяч «черных» заказушных материалов, что вообще могло превратить выборную кампанию в сплошную грязь… Коновалов и его команда победили. Он набрал 63% голосов как глава республики и 39% по партийному списку против 36% у «Единой России», – отметил лидер КПРФ.

«Трубить без конца о том, что «мы победили везде» – бестактно и с точки зрения юридической незаконно. Когда говорят – «во всех одномандатных округах победила «Единая Россия», значит – там не было нормальных выборов. Не может побеждать партия, которая не решила очень многие проблемы. Когда говорят, что победили, я говорю: а где мы все вместе проиграли? Мы проиграли в том, что темпы, на которые призывал выйти президент, выше мировых, а они выше 3%, мы на них так и не вышли – 10 лет топчемся и не преодолели 1%. Нам надо все сделать для того, чтобы выполнить эту установку президента. Он требует, чтобы мы усилили эффективность борьбы нищетой, а у нас полстраны живет на 20 тысяч рублей и менее», – констатировал Зюганов.

Политик обратил внимание, что страна вымирает «ударными темпами», единственная из стран «Большой двадцатки». «В этом полугодии самая низкая рождаемость за последние 20 лет. Чтобы ее исправить, надо все сделать, чтобы поддержать многодетные семьи. Как ни вносила [депутат от КПРФ Нина] Останина этот закон, он так и не принят. Как ни пытались мы организовать горячее питание для старшеклассников, так оно и не принято», – заявил он.

«Надо укреплять национальную валюту и максимально поддерживать торговлю в нацвалютах, а у нас рубль просел – уже опять доллар почти 100 рублей стоит, а евро и того больше. Мы заявляем о том, что олигархия должна платить налоги, сколько раз вносили (законопроект), а она как не платила, так и продолжает не платить. Мы заявляем о том, что цена на хлебобулочные (изделия) при урожае, который мы получили, должна везде снижаться, а она везде растет. А на солярку даже сейчас, в ходе уборочной кампании, она подпрыгнула на 30-40%», – подчеркнул политик.

«Поэтому, когда трубят о победе, надо прекрасно понимать, что страна, которая сегодня сражается на Донбассе против нацизма и фашизма, должна побеждать на всех фронтах. А мы пока еще от Донбасса не отогнали – каждый день стреляют и убивают мирных жителей, хотя ребята наши прекрасно держатся, сражаются и побеждают», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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