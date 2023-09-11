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Понедельник, 11 сентября 2023, 18:05 мск

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Гибель москвички от арбуза не подтверждается – СКР

Гибель 48-летней москвички от арбуза не подтверждается. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, предварительные данные экспертизы не выявили признаков отравления.

«По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего в рамках доследственной проверки.

Ранее сегодня сообщалось о гибели 48-летней женщины, которая почувствовала себя плохо после употребления в пищу арбуза, купленного в центре Москвы.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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