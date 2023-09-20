Памфилова анонсировала корректировку закона о выборах президента России

В закон о выборах президента России будут внесены изменения. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью ТАСС. По ее словам, это необходимо, в том числе, в связи с тем, что голосование на выборах главы государства в марте 2024 года будет проходить в новых регионах.

«Да, есть определенное понимание, что нужно вносить ряд точечных изменений в закон о выборах президента России. Мы это видим на основе опыта прошедшей кампании – региональных выборов 2023 года, которые прошли в новых условиях. И с учетом того, что голосование на президентских выборах будет проходить и в четырех новых субъектах, с учетом необходимости обеспечения безопасности наших граждан», – пояснила Памфилова.

По её словам, голосование за рубежом также требует отдельного внимания. «Сейчас мы изучаем вопрос, как обеспечить голосование наших граждан за рубежом в текущей ситуации: с учетом большого количества западных санкций, закрытия ряда консульств, массовой высылки наших дипломатов и так далее… Что мы можем сделать в этой ситуации, а что не можем», – отметила глава Центризбиркома.

«Мы сейчас этот пакет возможных изменений в законодательство готовим и, поскольку мы не обладаем правом законодательной инициативы, будем предлагать его законодателю. Надеемся, что они внимательно, как всегда, отнесутся и поддержат нас», – сказала Памфилова.

Москва, Светлана Антонова

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