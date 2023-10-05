«Точечная донастройка»: в Госдуму внесены поправки в закон о выборах президента РФ

Сегодня в нижнюю палату российского парламента внесен проект закона, уточняющего положения о выборах президента РФ. Как пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, документ не предполагает радикальных изменений в избирательном процессе и лишь уточняет отдельные нормы.

Согласно действующему законодательству, восьмые выборы главы российского государства должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования).

«С учетом таких сроков и необходимости уточнения ряда законодательных норм мы предлагаем заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают», – подчеркнул Крашенинников.

По его словам, «предлагаемые изменения не являются новеллами: они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участии в референдуме и о выборах депутатов ГД». В частности, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Недопустимо также нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. Также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.

Вместе с тем в проекте закона закрепляется правило о том, что в случае появления у зарегистрированного кандидата судимости вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения об этом в письменной форме.

Законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда их членов, а также закрепляется возможность софинансирования подготовки и проведения выборов президента РФ из бюджета субъекта РФ и местного бюджета.

Предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей.

В документе оговаривается также, что на заседаниях избирательных комиссий (при установлении итогов, определении результатов, подсчете голосов) могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.

Также законопроектом уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляется норма о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода, уточнили в пресс-службе Госдумы.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», – заявил Крашенинников.

Москва, Светлана Антонова

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