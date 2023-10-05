Вотум доверия: выборы президента РФ пройдут по сценарию кампании Собянина

Избирательная кампания президента России в марте 2024 года, скорее всего, пройдет по сценарию сентябрьских выборов мэра Москвы, считает политолог, главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров. По его оценке, пока все существующие угрозы и риски властям удается купировать. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Думаю, что президентские выборы будут проводиться по консервативному сценарию. То есть – никаких неожиданностей в администрации президента не планируют. Будут допущены только представители парламентских партий. Соответственно, «Справедливая Россия» не выдвинет своего кандидата, потому что она решила поддержать Путина. Будет основная борьба между кандидатом от КПРФ, который будет главным оппозиционером, кто бы это ни был, – то есть оппонент Путина и Путин», – пояснил Федоров.

При этом политолог полагает, что существующие проблемы в стране не окажут существенного влияния на избирательную кампанию. «Власти будут делать все для того, чтобы выборы прошли как некий вотум доверия. Не просто конкурентные, а именно как выборы, которые должны показать обществу внутри и извне консолидацию общества вокруг Путина», – подчеркнул он.

«В этом отношении никаких интриг пока не вижу. Конечно же существует политическая обстановка, связанная с СВО, с кризисами и возможными «черными лебедями», но пока власти пытаются купировать все эти угрозы, и у них это получается», – уточнил эксперт.

Вместе с тем Федоров скептически оценивает вероятность кадровых перестановок высокопоставленных чиновников. «Думаю, до президентских выборов ничего яркого ждать не стоит. Только если, например, условное возбуждение уголовного дела на Чубайса или еще какие-то такие вещи, которые могут быть в предвыборную копилку Владимира Путина положены. А в целом, все идет по консервативному сценарию и никаких неожиданностей не будет», – считает он.

«Конечно, могут быть неожиданности с точки зрения заявлений о выдвижении. Не исключаю, что кто-то из независимых или несистемных сил скажет, что будет баллотироваться и даже какие-то вещи со сбором подписей могут пройти, но думаю, что никого не допустят до выборов. Максимум, кого допустят, это каких-то левых спойлеров типа «Коммунистов России». Но учитывая нынешний расклад, думаю, что их тоже не допустят, а будет ситуация, подобная московским выборам мэра Сергея Собянина», – заключил Федоров.

Напомним, в выборах мэра Москвы в этом году участвовали только представители парламентских партий. Действующий глава столицы Сергей Собянин от «Единой России» одержал убедительную победу, получив более 76% голосов избирателей.

Москва, Мария Соколова

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