Госэкзамен для элиты: президентские выборы дадут ответ на вопрос, куда движется Россия

Предстоящие выборы президента России станут серьезным госэкзаменом для отечественной элиты, в том числе губернаторов, которые по итогам собственных избирательных кампаний получили более 80% голосов избирателей. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, одним из главных рисков в этот период будут действия Запада по дестабилизации ситуации внутри России.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время рейтинг главы государства крайне высокий, что создает в нынешних условиях «интересный феномен». «По данным ИнФОМа и ВЦИОМа, рейтинг действующего президента выше 80%. В целом, абсолютное большинство граждан России одобряют действия главы государства. Социологи отмечают, путинское электоральное ядро поддерживает любые его решения даже вне зависимости от собственной оценки, например, перспектив специальной военной операции (СВО). И люди, которые полагают, что надо заканчивать СВО, и те, кто считает, что надо продолжать до победы, согласятся с любым решением президента в отношении этого. То есть, степень доверия выше, чем собственное представление о том, как должна развиваться страна. Это очень интересный феномен. Конечно, он возник в связи с эффектом осажденной крепости и породил ряд последствий, в том числе консолидацию общества вокруг флага», – пояснил Старовойтов.

Как отметил эксперт, на рейтинге главы государства позитивно сказываются внешние события, но в этом отношении остается риск повышения уровня тревожности россиян. «Сейчас основная задача будет у администрации президента не расплескать этот эффект – внимательно следить за тем, что именно повышает уровень тревожности, как это влияет на рейтинги, и на этой волне «сёрфить», – уточнил он.

Политолог считает, что предстоит непростая и идеологичная кампания, которая сравнима для элиты с госэкзаменом. «Россиян надо будет убеждать в том, что страна движется в положительном направлении и образ будущего светлее, чем то, что остается позади», – отметил он, добавив, что главам регионов, получивших по итогам собственных выборов более 80%, предстоит сложная задача доказать, что они эгоистично не потратили все ресурсы на самих себя. «Не исключено, что в результате этих выборов будет произведена переоценка, «перевзвешивание» глав регионов, и кое-кто может потерять должность на этом витке. И в регионах это понимают. Потому что выборы президента – это такой госэкзамен, и не все его сдадут», – подчеркнул Старовойтов.

При этом эксперт не ожидает больших отставок и назначений в правительстве и администрации президента РФ период избирательной кампании. «Не думаю, что ключевые игроки в администрации президента, правительстве РФ будут на этом этапе как-то меняться. Ничего об этом сейчас не говорит», – отметил он.

Вместе с тем, по мнению собеседника агентства, в этот период, скорее всего, произойдет ужесточение системы медиа-коммуникаций. «Много говорят о том, что будут блокировать YouTube. Что будет с «Телеграмом», что с VPN? На мой взгляд, блокировки будут наступать только тогда, когда оппоненты начнут использовать эти каналы против действующей власти в России, против президента. Проще говоря, если будет зафиксирован агрессивный нарастающий трафик, например, в YouTube, который дестабилизирует политическую ситуацию, вопрос будет решен однозначно. То же самое касается любой социальной сети. Вместе с тем мы видим, что владельцы месенджеров и социальных сетей оценивают эти риски реально и достаточно гибко подходят к своим задачам. Недавний пример – это решение WhatsApp не создавать для России системы каналов. Они понимают, чем рискуют, и отказываются рисковать», – констатировал он.

«Это касается и традиционных СМИ, и блогеров, и медиа вообще. Повышенное внимание будет и прощать какие-то вольности и игры на этом этапе вряд ли кому-то позволят. Надо отдавать себе в этом трезвый отчет всем, кто работает в массмедиа. Здесь главное не стать показательной жертвой в назидание другим. Но кто-то и на это попадет», – отметил эксперт.

Как полагает Старовойтов, в период президентский кампании не следует списывать со счетов Запад, который наверняка попытается спровоцировать условия для дестабилизации ситуации внутри России. «Не забывайте, «партнеры» тоже не дремлют. Как говорил один известный герой нашей политики – «товарищ волк нет-нет, да и скушает». «Товарищ волк» не дремлет, и, конечно, будет делать все, чтобы испаскудить нашу внутриполитическую ситуацию», – добавил он.

Так или иначе, как отметил эксперт, по итогам президентской кампании будет окончательно сформулирована идеологическая и экономическая основа будущего развития России. «Мы сейчас уже видим, что в базе лежит набор госценностей, сформулированный в формате учебного курса «Основы российской государственности». Тот самый пресловутый «пентабазис» и будет являться идеологической основой, фундаментом президентской кампании и, как предполагается, всего следующего периода. На прошлой избирательной кампании экономической основой стали нацпроекты. Предположу, что не только идеологическая платформа выстроена, но и новая экономическая программа нового срока Путина будет озвучена по аналогии с нацпроектами. Это, собственно, позволит понять, куда движется страна, в каком направлении – сколько там будет патернализма, социализма, капитализма и всего прочего», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

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