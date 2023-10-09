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Понедельник, 9 октября 2023, 16:32 мск

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Песков прокомментировал перспективы отмены выборов президента РФ

В Кремле ориентируется на заявления президента РФ Владимира Путина, который ранее подчеркивал, что все демократические процедуры на парламентских и президентских выборах должны быть соблюдены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя идею главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы в связи со специальной военной операцией.

«Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он как раз говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции. И президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, Конституции, соответственно, проведения этих выборов. Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

При этом представитель Кремля отметил, что все имеют право высказывать свои идеи и предложения. «Очевидно, что Путин в нашей стране – особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, – является абсолютно лидирующим политиком. Политиком, которому вряд ли кто-то даже теоретически может составить хоть какую-то конкуренцию в электоральном плане. Это, наверное, та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить. Я думаю, что именно это имеет в виду Рамзан Кадыров», – пояснил Песков.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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