российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 октября 2023, 17:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Всё равно напишут гадости…» Запад готовит операцию по дискредитации выборов президента РФ

Запад намерен дискредитировать предстоящие выборы президента России. Об этом заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович, выступая сегодня на совещании в Совете Федерации. По его словам, на позитивные оценки рассчитывать не следует.

«Не стоит рассчитывать на позитивную оценку коллективного Запада итогов наших выборов. Как бы мы хорошо ни провели выборы, как бы мы их ни организовали, какие бы международные наблюдатели ни присутствовали, все равно (на Западе) напишут гадости, они постараются еще раз это все дискредитировать», – сказал Аскальдович (цитата по РИА «Новости»).

Дипломат также подчеркнул, что «провести легко предстоящие выборы президента, опираясь на помощь зарубежных партнеров, будет очень сложно». «К сожалению, неприятной особенностью каждых наших выборов является тот непреложный факт, что будет оголтелая кампания по их дискредитации вплоть до вмешательства в процесс, организация массовых кибератак, протестных акций внутри страны и у стен наших диппредставительств за рубежом. Есть кому проводить эти акции», – отметил Аскальдович, добавив, что это могут быть граждане России, которые «негативно относятся к действующей власти», а также люди, которые прибыли из Украины и «готовы сорвать этот процесс».

«Все мы начинаем к этому уже готовиться», – заключил Аскальдович.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

Предательство элиты, дисбаланс госуправления и протесты: Россия рискует повторить белорусский сценарий президентских выборов / Песков прокомментировал перспективы отмены выборов президента РФ / Госэкзамен для элиты: президентские выборы дадут ответ на вопрос, куда движется Россия / Вотум доверия: выборы президента РФ пройдут по сценарию кампании Собянина / Возможны «очень большие сюрпризы»: Россия входит в избирательную кампанию президента в условиях неопределенности / «Точечная донастройка»: в Госдуму внесены поправки в закон о выборах президента РФ / Накануне выборов президента РФ: эксперт назвал главный запрос общества к власти / Ситуация в России напоминает предреволюционный период: в обществе созрел запрос на перемены

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2024,