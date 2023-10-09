«Всё равно напишут гадости…» Запад готовит операцию по дискредитации выборов президента РФ

Запад намерен дискредитировать предстоящие выборы президента России. Об этом заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович, выступая сегодня на совещании в Совете Федерации. По его словам, на позитивные оценки рассчитывать не следует.

«Не стоит рассчитывать на позитивную оценку коллективного Запада итогов наших выборов. Как бы мы хорошо ни провели выборы, как бы мы их ни организовали, какие бы международные наблюдатели ни присутствовали, все равно (на Западе) напишут гадости, они постараются еще раз это все дискредитировать», – сказал Аскальдович (цитата по РИА «Новости»).

Дипломат также подчеркнул, что «провести легко предстоящие выборы президента, опираясь на помощь зарубежных партнеров, будет очень сложно». «К сожалению, неприятной особенностью каждых наших выборов является тот непреложный факт, что будет оголтелая кампания по их дискредитации вплоть до вмешательства в процесс, организация массовых кибератак, протестных акций внутри страны и у стен наших диппредставительств за рубежом. Есть кому проводить эти акции», – отметил Аскальдович, добавив, что это могут быть граждане России, которые «негативно относятся к действующей власти», а также люди, которые прибыли из Украины и «готовы сорвать этот процесс».

«Все мы начинаем к этому уже готовиться», – заключил Аскальдович.

Москва, Светлана Антонова

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