Ядерные провокации, террор и политические убийства: главные угрозы на выборах президента России исходят от США и Киева

В России во время президентской избирательной кампании повышается угроза провокаций и террористических атак со стороны США и подконтрольного им киевского режима. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил депутат Госдумы от «Единой России», политолог Олег Матвейчев. По его оценке, не исключены, в том числе, применение ядерного оружия для последующего обвинения в этом России и покушение на главу государства Владимира Путина.

«Реальная опасность – это терроризм со стороны ВСУ, их боевиков, всевозможные обстрелы, возможные теракты в Центральной России, какие-то политические убийства и тому подобное. Спецслужбы как бы хорошо ни работали, они практически в ежедневном режиме задерживают террористов, но все равно всех похватать невозможно. Фон антитеррористический будет, но не думаю, что они этими терактами подвергнут сомнению решимость нашего общества», – подчеркнул парламентарий.

«Со стороны США возможны большие глобальные провокации. По аналогии с прошлыми президентскими выборами, с делом Скрипалей. Это, например, убийство Зеленского, которое, естественно, припишут Путину, постараются заявить на этой почве, что Россия – террорист. Попытки покушения на нашего президента могут быть с их стороны – как бы в ответ на это, а, может, и без всякого ответа. Еще одна возможная провокация – это попытка из какой-то «серой» зоны запустить ракету по украинскому городу с ядерными компонентами, так называемую «грязную бомбу», чтобы обвинить Россию, что она, испугавшись какого-то контрнаступления или исчерпав свое оружие, теперь уже ядерную бомбу бросила впервые со времен Хиросимы и Нагасаки. Ближе к февралю наверняка начнутся разговоры о фальсификации на выборах и прочее, что на самом деле Путина никто не поддерживает и все сфальсифицировано. Таких традиционных заявлений тоже стоит ждать, непризнания выборов и прочие все вещи», – уточнил он.

Говоря о внутренних рисках, Матвейчев исключил возможность повторения белорусского сценария с массовыми протестами. «Готовился у нас ура-патриотический майдан – это было одной из целью США и Украины. Они рассчитывали создать ощущение некого либо проигрыша, либо зависания на фронте, соответственно, некой некомпетентности нашего военного и прочего руководства. Планировали с конца осени на зиму зарядить историю, что рыба гниет с головы, чтобы мы критиковали Шойгу, и это же Путин назначил Шойгу. Рассчитывали перевести все стрелки уже с условной «пятой колонны» на ура-патриотов и эту «пятую колонну» чуть ли не Путин сам и возглавляет. Вот у США и у украинцев был такой план, чтобы всех сбить с толку и заставить голосовать против Путина, идти на майданы. Но дело в том, что вот этому «ребенку», который должен был зреть девять месяцев, и должен был родиться в феврале-марте, сделан, что называется, аборт или произошел своего рода выкидыш. Раньше времени все это стартовало и, соответственно, было совершенно не жизнеспособно, не сработало», – пояснил он.

«Сейчас они пытаются ссорить всех между собой, ведут, в основном, работу на национальной почве. После событий пригожинского мятежа мы заметили, что произошло переключение повестки в наших телеграм-каналах на тему мигрантов. В нее влиты американцами огромные деньги, и мы ежедневно все бомбардируемся сообщениям о том, что там мигранты кого-то убили, изнасиловали, где-то танцуют, что-то делают и вообще, создается такое гигантское ощущение, что Россия тонет в мигрантском кризисе. На этой почве простые граждане тоже начинают сходить с ума, требовать от властей, чтобы всех мигрантов выгнали. Таким образом раскачка идет по этой межнациональной истории, попытки сделать митинги и демонстрации на этой почве спровоцировать более серьезные межнациональные столкновения у нас в России», – отметил депутат.

«Понятно, что ничего этого у них не получится. Вся эта тема на самом деле очень искусственная. Нужно сказать, что мигрантов в России сейчас меньше, чем было, скажем, 10 лет назад по нескольким причинам. Во-первых, мы меньше квоту даем на завоз мигрантов. Во-вторых, в три раза, начиная с 2015 года, серьезно падал курс рубля по отношению к доллару, а мигрантам это очень важно, и очень большой пласт покинул Россию в 2015 году. После начала СВО нынешний курс рубля тоже многих заставляет собираться обратно. Преступность в России сейчас находится на рекордно низком уровне. То есть, это самая низкая преступность за всю историю России. Поэтому на пустом месте создать мигрантский кризис не удастся. Конечно, они это все в телеграмах и прочих раскачивают и будут раскачивать в ближайшие полгода, но до серьезного кризиса они точно это не смогут довести», – констатировал Матвейчев.

По его мнению, несмотря на угрозы, накануне президентской кампании в стране сохраняется внутренняя стабильность на фоне высокого доверия российскому лидеру, главный вопрос – в явке избирателей на выборы.

«По разным опросам рейтинг президента составляет порядка 78%. Это очень внушительный стартовый рейтинг. Либеральная оппозиция либо покинула Россию, либо серьезно ослабла, «левая» оппозиция с ее социальной повесткой и классовой борьбой не совсем актуальна, и мы видим огромную поддержку населения Путину. И, скорее всего, выборная президентская кампания будет строиться вокруг явки, которая продемонстрирует единство российского народа, прежде всего, для внешнего контура. Не напрямую сказан, но месседж примерно будет такой, что приход на выборы – это поддержка страны: тебя, как говорится, никто не просит брать в руки автомат и идти на передовую, но если ты поддерживаешь страну, если ты против санкций, давления, которое на страну оказывается, если ты хочешь продемонстрировать, что нас не взять, то ты должен сходить на избирательный участок и продемонстрировать. Чем выше будет поддержка президента, тем труднее будет нашим заокеанским противникам доказывать, что Россия скоро рухнет, что скоро конец и так далее. Получится, что они не добились своих целей, – те, кто на нас давит, что эффект прямо противоположный», – пояснил Матвейчев.

Как полагает депутат, в этой ситуации все оппозиционные кандидаты на выборах президента наверняка выступят в роли статистов. «КПРФ, ЛДПР трудно выставлять серьезного оппозиционера, который бы полемизировал или критиковал президента, просто по причине того, что сейчас не время это делать. Получается, что они выдвигаются, по сути дела, как статисты. Не ожидаю, что такой условный Грудинин внезапно появится, который начнет серьезно вести борьбу. Еще хуже дело на либеральном поле. Выходить со слоганами, которые могут привлечь их электорат, типа – надо прекратить войну или «я – за мир», как они выступали в начале СВО, эти слоганы будут очень двусмысленно смотреться. Думаю, что подставляться, стать таким объектом всеобщей нелюбви россиян мало кому захочется. Может, кто-то и выдвинется, умеренный такой какой-нибудь либерал. У нас есть «Яблоко», «Новые люди» и так далее, которые могут подобрать человека, который сможет вести легкую полемику и выражать какое-то альтернативное мнение», – отметил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

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