«Если не будет «черных лебедей»… Политолог оценил ситуацию в России накануне президентских выборов

Россия входит в президентские выборы в достаточно стабильной ситуации, считает политолог, глава Центра политического анализа Павел Данилин. По его оценке, ни инфляция и связанные с ней риски, ни внешнее воздействие не способны «расшатать» обстановку. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Ситуация достаточно стабильная. Общество консолидировано вокруг власти. Это показывают как рейтинги поддержки президента и партии «Единая Россия», так и ответы на вопросы, которые касаются деятельности правительства, других сложных вопросов, которые показывают отношение к проводимой политике. Они все показывают достаточно высокий уровень консолидации – в районе 70% плюс-минус. А некоторые институты – такие, как армия, имеют еще бОльшую поддержку. Это всё позволяет говорить, что в случае, если не будет каких-то «черных лебедей», то есть форс-мажорных событий, ситуация в стране не ухудшится и не станет взрывоопасной или какой-то еще. Таким образом, мы входим в довольно стабильную избирательную гонку, когда есть очевидный фаворит и несколько кандидатов третьего уровня, которые не способны составить серьезную конкуренцию фавориту», – пояснил Данилин.

При этом политолог не исключил внешнего влияния на избирательную кампанию, в том числе, со стороны «релокантов, которые убежали и гадят из-за границы». «Попытки раскачки будут применяться. Они будут и через соцсети реализовываться, будут реализованы какие-то сценарии по дискредитации как основного кандидата, так и ситуации в стране. Но я не думаю, что это приведет к серьезным последствиям, которые могут значимо повлиять на исход избирательной кампании», – отметил он.

Как считает Данилин, также не повлияют на избирательную кампанию социально-экономические риски. «Речь идет о курсе доллара, достаточно высокой инфляции, возможным каким-то форс-мажорным ситуациям на банковском рынке, рынке кредитования. Тем не менее, мне представляется, что и Центробанк, и Минфин достаточно успешно контролируют ситуацию и вряд ли будут способны внешние игроки дестабилизировать, в том числе, и финансовую ситуацию. Она управляема. Несмотря на то, что инфляция и курс доллара у народа вызывают серьезные опасения и тревожность, это не способно каким-то образом оказать влияние на ход кампании», – считает эксперт.

«Также вряд ли возможно какое-то воздействие на экономику страны извне посредством санкций, если только не произойдет каких-то непредвиденных событий – имею в виду глобальный экономический кризис, который по нам ударит тоже, заставив наших нынешних партнеров либо отказаться от торговли, либо присоединиться к санкциям. Этого, безусловно, не видно, но всякое возможно в этой жизни», – констатировал эксперт.

Кроме того, политолог отметил, что сомневается в появлении несистемного кандидата на предстоящих президентских выборах, а о возможных перестановках во властной элите никто, кроме главы государства, сегодня знать не может. «В 2004 году перед выборами президент заранее объявил, кто будет премьер-министром. Поэтому можно сказать, что такая возможность не исключена. Но сейчас мы можем только гадать на этот счет», – заключил Данилин.

Москва, Мария Соколова

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