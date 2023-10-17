Проблемные направления: эксперт назвал основные риски в период выборов президента РФ

Главными рисками в период президентской избирательной кампании в России являются падение уровня жизни, рост потребительских цен и непонимание со стороны массмедиа и цифровых платформ всей серьезности вмешательства извне. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог Андрей Максимов. По его оценке, эти угрозы смягчает высокая мобилизация общества.

«В целом достаточно высокий уровень военной мобилизации. Первоначальный шок прошел, и теперь всё встало на рельсы. Есть определенный позитив. Оказалось, что всё не катастрофично, несмотря на то, что мы полностью порвали связи с Западом. Наоборот, началось возрождение отечественных производств. И промышленные регионы сейчас испытывают экономический бум с точки зрения роста зарплат на предприятиях, роста количества рабочих мест, расширения технологического оборудования на предприятиях. В этом плане всё позитивно», – пояснил Максимов.

В то же время эксперт обратил внимание на финансовые проблемы из-за нестабильности курса рубля и повышения инфляции. «Внешняя торговля у нас возобновилась, и появился запрос, чтобы использовать во внешней торговле не только рубль, но и валюты западных стран. Это приводит к определенной нестабильности на валютном рынке – наш рубль скачет то вверх, то вниз. Это, конечно, не самая хорошая история и, к сожалению, некоторые магазины и оптовики начали реагировать на падение курса рубля повышением цен на потребительские товары. Это второе проблемное направление. Стоимость жизни начала расти, отсрочено несколько, но начала. К этому еще добавляется определенный рост цен на топливо, на коммунальные услуги и там, где у нас нет промышленного бума и резкого роста промышленности, а сохраняется экономика постиндустриального типа – там есть определенные проблемы с падением жизненного уровня населения», – констатировал он.

«Инфляция есть, девальвация определенная есть, но это не катастрофический уровень. Социальные взрывы маловероятны, и вообще какие-то уличные протесты или забастовки тоже маловероятны. Потому что высокий уровень военной мобилизации. И в целом, те, кто способен был быть детонатором протестных акций, большей частью отбыли за рубеж и там сейчас детонируют в той или иной степени», – уточнил эксперт.

При этом, как подчеркнул Максимов, в России очень мало внимания уделяется опасности влияния на дестабилизацию ситуации через Интернет. «Раскачать нас возможно. Технически это вообще не особая проблема – тем более, что наши массмедиа и, мягко говоря, цифровые структуры достаточно слабо развиты и до сих пор еще не понимают всей серьезности этих инструментов. Массмедиа у нас работает в классическом пропагандистском ключе на уровне 20-летней давности, а цифровое пространство вообще в той или иной степени чистится, и не более того. Работа там не ведется», – отметил он.

«Прокачать-то возможно, но уровень мобилизации, связанный с вооруженным конфликтом очень высокий. Даже если люди в той или иной степени будут реагировать на ту информацию или дезинформацию, которую они будут получать, всё равно это не приведет к массовым протестам, каким-то конфликтам широкомасштабным и так далее. Здесь, конечно, в какой-то степени может среагировать молодежь, но опять же, только в том случае, если будет еще одна волна мобилизации – воевать им по-прежнему не хочется», – пояснил политолог.

Говоря непосредственно о предвыборной кампании, Максимов отметил, что не ожидает большого числа желающих выдвинуться кандидатом на пост главы государства, как это было на прошлых выборах. «Президентская кампания последние два цикла разворачивается не в плане выдвинуть кого-то, кого избрать, а в плане выдвинуть кого-то, на кого стоит обратить внимание центральной власти. Традиционно полагается, что ежели ты выдвинулся в качестве президента, то к тебе хоть кто-нибудь придет и о чем-нибудь с тобой поговорит. Но в прошлый раз это не очень сработало – несколько десятков человек выдвинулось, с большей частью из них никаких разговоров не было, просто на них посмотрели, как на не совсем нормальных, неадекватных людей. Дали им возможность попытаться собрать подписи. Они поняли, что игра не стоит свеч – расходы чрезмерные, а перспектив почти нет, на этом все для них закончилось», – напомнил политолог.

«Сейчас не ожидаю такого большого всплеска, как было в прошлом избирательном цикле, когда было несколько десятков кандидатов, незарегистрированных впоследствии, но исключительно не потому, что им не дали возможности выдвинуться и подать документы – они выдвинулись, подали документы, но не смогли собрать подписи в свою поддержку», – заключил Максимов.

Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ запланированы на середину марта 2024 года. Окончательное решение о дате их проведения примет Совет Федерации в декабре 2023 года.

Москва, Мария Соколова

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