«От Путина прячут правду и обманывают народ»: разочарование россиян и партийный кризис

Общественно-политическая жизнь в России переросла уровень организованной электоральной политики на фоне дефицита реальной деятельности партий по решению внутренних проблем страны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его мнению, особенно много вопросов к «Единой России», которая ничего не делает, чтобы остановить деструктивную политику Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной и министерства финансов под руководством Антона Силуанова.

«Неолиберальные бояре прячут правду от президента, обманывают его, обманывают народ, разоряют экономику и мешают стране развиваться. Почему у нас 2% роста ВВП за полгода, хотя мог бы быть значительно больше? Потому что нет поддержки не то, что со стороны правительства. Со стороны правительства поддержка есть, люди работают там на промышленных предприятиях, говорят: вот, правительственные заказы, инициативы, новые возможности в связи с политикой контрсанкций – это все есть, безработица низкая, большой патриотический энтузиазм в регионах. Но наряду с этим большим патриотическим энтузиазмом, семьи людей, которые подписали контракты или были призваны как резервисты министерством обороны, они говорят: вот зарабатываешь эти деньги на фронте, а тут сейчас Набиуллина с Силуановым всё это в хлам превратят, просто обесценят всё. Разговоры о том, что предатели в тылу, намного сильнее», – подчеркнул Колташов.

Эксперт полагает, что следствием такой ситуации стало разочарование россиян в партийной системе и особенно в «Единой России». «Отсюда, кстати, будет низкий интерес к будущим думским выборам. Потому что встает вопрос: если «Единая Россия» не может повлиять на этих людей (Набиуллину и Силуанова) вообще никак, КПРФ и «Справедливую Россию» всерьез не воспринимают, к ЛДПР немножко интерес повысился за счет «призрака» Жириновского, который всё предсказал – великий мыслитель во главе партии, где вообще никаких мыслителей нет. Но к «Единой России» вопрос такой: зачем за вас голосовать? За КПРФ, «Справедливую Россию» зачем голосовать? У ЛДПР, возможно, даже будет прирост по голосам – там Жириновский всё предвидел. «Новые люди» для городских либералов может интересны. Но масса людей задает вопрос: «Единая Россия», за которую мы голосовали, почему ничего сделать не может? Она вообще партия или нет, или это просто строчка в бюллетене? И вот это проблема», – пояснил он.

«Общественная жизнь в России переросла уровень организованной электоральной политики. Общественная жизнь находится на более высоком уровне, чем партии. Вроде либеральная оппозиция маркирована, заклеймена, отстранена, бежала за границу. Её вожди наговорили всяких глупостей, особенно сейчас в связи с Израилем, и вообще не вызывают никакого доверия. Но при этом организованные структуры, которые идут на выборы, представляются не соответствующими, прежде всего, по своей активности состоянию общества. Люди видят активность «Единой России» по поводу военных действий, но эта тема сейчас отодвинута несколько в сторону проблемой курса рубля. Поэтому серьезнейший вызов со стороны общества политическим партиям: вы, собственно говоря, где и как?», – отметил эксперт.

«Главный вопрос – «Единой России», потому что партия в глазах общества явно воспринимаются как уж очень бюрократизированная, формализованная структура. Там есть по внешней политике интересные выступления, но по вопросам внутренним, особенно касающимся экономической и финансовой тематики, недостаточно остроты. Есть запрос на бОльшую критичность, на полемику, на дискуссию. Этого не хватает. Поэтому думские выборы тухнут. А это на самом деле для легитимизации политической системы не очень хорошо. Вопрос даже не о Думе и ее роли, а о партиях и их роли в общественной жизни и управлении государством», – заключил Колташов.

Ранее эксперт высказал мнение, что девальвация рубля и рост цен могут быть частью плана российской неолиберальной элиты по свержению действующего президента РФ Владимира Путина.

Москва, Мария Соколова

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