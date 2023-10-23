Война и мир: как Россия и США готовятся к выборам своих президентов

Россия перед началом президентской избирательной кампании предлагает миру мир и позитивное сотрудничество в отличие от США, где для переизбрания действующего главы государства Джо Байдена используют войны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, навязанные Западом риски внутри РФ успешно купируются и сопровождаются усилением роли Москвы на международной арене, но недооценивать угрозы из США не стоит.

«Страна входит в новый электоральный цикл, как всегда, уверенно. Но риски всегда есть, учитывая турбулентность в международных отношениях, беспрецедентное давление последних лет на внутреннюю ситуацию, попытки вмешательства во внутренние дела, и периодически успешное нивелирование этих попыток со стороны российского руководства, отчасти провал экономической агрессии в отношении России и российских граждан, успешная деятельность правительства в этих сложных условиях. Много вот таких факторов, которые определяют вхождение в выборы, в этот электоральный цикл. Риски всегда есть, но они не связаны с выборами, а связаны с текущей повесткой», – пояснил Мартынов.

Политолог обратил внимание, что пока все попытки Запада повлиять на плановые электоральные процедуры достаточно успешно отражались. «Большую ставку внешние «недоброжелатели» ставили на дестабилизацию российской экономики за счет санкционной политики, рестрикций, отмен и запретов, давления на экономических агентов, воровство заграничной собственности как государственной, так и частной. Того эффекта, которого ожидали продюсеры подобных мероприятий, они не добились, что вселяет некоторый оптимизм. Но это не означает, что всё хорошо. Это означает, что пока нам удается отбивать эти атаки», – констатировал он.

При этом Мартынов отметил, что на таком фоне Россия начала более активно демонстрировать на внешнем контуре свою позитивную повестку с предложением мира. «Недавнее участие высокой российский делегации в саммите «Один пояс – один путь» в Пекине, масштабные переговоры, контракты, предложение всему миру позитивной повестки, что сильно контрастирует с навязыванием негативной повестки со стороны США и группы западных стран. Они постоянно говорят о войне, конфликте, оружии и так далее. А российские тренды говорят о созидании, о развитии, совместных инфраструктурных проектах и так далее. Это не может никто оставить незамеченным. Это своего рода переход к активной позиции. То есть, мы не просто отбиваемся от нападок Запада и попыток разломать, нарушить, испортить, изгадить жизнь, устроить войну с разрушениями и смертями, утроить вторую, третью войну, а мы переходим к активной позиции, говорим: нет, мы не хотим, мы за мир, мы хотим развиваться, чтобы всё было по справедливости», – пояснил эксперт.

«Россия вместе с Китаем демонстрирует, а они (США) навязывают. Одну войну навязали на 9 лет, снесли половину Украины. Сейчас специальная военная операция уже второй год идет с целью прекратить этот ужас в соседнем государстве. Но им этого явно не хватает. Они вторую войну развязали сейчас на Ближнем Востоке. Готовы вокруг Тайваня третий военный фронт Байдена развернуть. После Тайваня снова что-нибудь в Европе подожгут типа Балкан. То есть они готовят военные выборы. Целый год еще миру нужно простоять, чтобы не сгореть в этом апокалипсисе. И в этом смысле Россия и Китай – это надежда для мира не сгореть за этот год», – полагает он.

При этом эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях нельзя недооценивать Запад, который пытается «внешними информационными и технологическими интервенциями» обострить ситуацию внутри России. «У нас очень опасный враг, подготовленный, опытный и умный. Конечно, им что-то удается, но в целом, считаю, что справляемся пока. Большого кризиса нет», – подчеркнул эксперт.

Комментируя перспективы президентской кампании в России, политолог обратил внимание, что на сегодняшний день «мы не знаем вообще ничего». «Мы можем догадываться. Мы не знаем, кто будет участвовать в предстоящих президентских выборах. Отвечая не так давно на соответствующий вопрос, действующий президент Владимир Путин сказал, что вы узнаете все в свое время, когда выборы будут объявлены. Вот наступит декабрь, будут объявлены выборы и будет дискуссия. Либо кто-то выдвинет кого-то, либо сам выдвинется, как у нас принято с точки зрения избирательного законодательства и Конституции РФ», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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