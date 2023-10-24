Мантуров доложил Путину о рекордном развитии обрабатывающей промышленности и реанимации станкостроения

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров доложил глава государства Владимиру Путину о рекордном развитии отечественной обрабатывающей промышленности. «Мы видим продолжение положительной динамики. По прогнозам Минэкономразвития, до конца года обрабатывающая промышленность должна продемонстрировать рост около семи процентов», – заявил он.

Мантуров также отметил, что автопром и деревообработка, на слабую динамику которых обращал внимание президент в марте, наблюдается восстановление. «Есть хороший рост показателей. И что очень важно, накопленный объём кредитов составил рекордное привлечение средств нашими предприятиями – 15 триллионов рублей. Это и на операционную деятельность, и на развитие. Это на 35 процентов больше, чем за предыдущий период», – уточнил вице-премьер.

По его словам, второй важный показатель – индекс деловой активности – составил к концу сентября уже больше 54 пунктов, что является свидетельством повышения загрузки предприятий. «Это рекордный с 2017 года показатель, что говорит о том, что предприятия настроены на развитие, на реализацию инвестиционных проектов и на увеличение загрузки», – отметил Мантуров.

Как считает вице-премьер, чтобы полностью удовлетворить все запросы отраслей обрабатывающей промышленности, восстановлены «компетенции станкостроительной отрасли». «При этом буквально недавно правительством принят обновлённый федеральный проект по [развитию] производства средств производства, то есть это производство станкоинструментальной продукции», – добавил он.

«За восемь лет мы обеспечили консолидацию предприятий, активов, которые находились в достаточно тяжёлом финансовом состоянии, потому что в 90-е, нулевые годы, к сожалению, продукция станкоинструментальной отрасли была мало востребована – в основном закупалась импортная продукция. Но за этот период времени, за последние восемь лет, мы наработали новую модификацию, новую номенклатуру, которая сегодня становится крайне востребована. Если брать предыдущий период, то рост составлял там от 7 до 15 процентов, а за текущий период времени этого года рост составил уже 58 процентов», – доложил Мантуров главе государства.

Москва, Светлана Антонова

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