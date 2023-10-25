Создается «почва» для «пятой колонны»? Думская оппозиция заявила о рисках делегитимизации президента РФ на выборах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который уточняет нормы проведения выборов главы государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции из КПРФ отказались поддерживать этот документ, поскольку, по их мнению, нововведения создают почву для делегитимизации президента РФ.

В частности, депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание на изъяны в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), что дает возможность влиять на результаты выборов. «Поправки в этот закон готовят почву делегитимизации президента. Объясню почему. Мы выборы президента проводили в России семь раз. Ни разу мы не делали это электронным голосованием. Многие из вас недооценивают, а те, кто вносят, фальшивят. Многие не знают, что документы на электронных носителях ДЭГа несколько раз неуполномоченными людьми переносятся с места на место. Есть возможность недружественной «пятой колонне» поменять эти документы, как минимум», – пояснил он.

Парламентарий также отметил, что впервые в финансирование выборов вовлекаются бюджеты всех уровней. «Для чего мы это перемешиваем? Чтобы создать возможности для злоупотреблений или для манипуляций с тем, что идет покупка через определенные вопросы. А это, к сожалению, небезосновательно. На прошедших выборах депутатов заксобраний в Ростовской области некоторые ваши товарищи, с моей точки зрения, злоупотребляя возможностями, даже после выдачи протоколов заверенных взяли и по 1,5 тысячи добавили партии и своим кандидатам. Мне это вообще непонятно. Но я потом понял, что по списку групп могут пройти другие товарищи. Ну что это такое?» – заявил депутат.

«В преддверии выборов президента я бы демонстративно таких людей привлек к максимальной ответственности. И с нашей точки зрения, поправки, которые вносятся, как раз навевают большой туман, который никому не нужен. Мы не будем голосовать за этот вопрос», – заключил Коломейцев.

Тем не менее, изменения в закон о выборах президента РФ были приняты в третьем чтении. В частности, документ дает право ЦИК устанавливать особенности подготовки и проведения выборов президента России в условиях военного положения. Теперь на заседания избиркомов могут быть аккредитованы только работающие по трудовому договору представители СМИ, а фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только лица, имеющие на это законное право, не нарушая при этом тайны голосования. На избирательных участках за пределами РФ время начала и окончания голосования могут быть изменены по решению главы диппредставительства. Также не допускается предвыборная агитация на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором, но разрешается составлять электронный реестр заявлений о голосовании вне участков в день выборов.

При этом членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть лица, подвергнутые административному наказанию, до окончания срока такого наказания, а также подвергнутые административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, в течение одного года со дня вступления в законную силу решения суда.

Кроме того устанавливается, что полномочия доверенных лиц кандидатов прекращаются по истечении агитационного периода, а предельная стоимость изготовления агитационных материалов теперь будет составлять 2% от прожиточного минимума на единицу продукции вместо нынешних 100 рублей.

Закон должен вступить в силу после одобрения в Совете Федерации и подписи главы государства со дня его опубликования.

Как предполагается, выборы главы государства состоятся в середине марта 2024 года. Окончательную дату установит верхняя палата парламента в декабре 2023 года.

Москва, Мария Соколова

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