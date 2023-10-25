Процентный риск и феодализм чиновников: власти накануне выборов президента РФ попали в собственную «ловушку»

Российские власти поставили себя в сложную ситуацию накануне президентской избирательной кампании. Как считает известный адвокат Дмитрий Аграновский, чрезвычайно высокая процентная планка, которая была продемонстрирована по итогам последних губернаторских выборов, может сыграть «злую шутку», несмотря на «абсолютный патриотический консенсус» в российском обществе и безоговорочную поддержку населением действующего главы государства Владимира Путина. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

По оценке Аграновского, президентские выборы в России наверняка пройдут «достаточно гладко» и «абсолютно предсказуемо», но процент поддержки избирателей будет «очень серьезной проблемой у властей» в предстоящей президентской кампании. «Если возьмете выборы, скажем, в Московской области, там губернатор Воробьев получил 83% голосов избирателей. Но вряд ли президент получит меньше губернатора», – отметил он.

«Нашим властям желательно больше доверять народу, чтобы выборы больше соотносились с действительностью. Они, конечно, и так самые демократичные в мире, с этим никто не спорит, но если б они были немножко более демократичные, то тоже никаких неожиданностей бы не произошло, и у власти оказались бы патриоты, просто, может быть, было бы немного другое распределение по политическим партиям в Госдуме, и это тоже было бы неплохо», – полагает Аграновский.

«Если б, допустим, в свое время Грудинину оставили 20% – что, мир бы рухнул? Нет, конечно, не рухнул. Единственное – не было бы пенсионной реформы. Потому что для таких категорически непопулярных реформ нужен очень высокий процент, – так кто-то рассуждает… Мир бы не рухнул, но в сознании части чиновничества, которое глубоко феодальное и антидемократичное: это была бы катастрофа – как?! Люди с абсолютно феодальным царским сознанием проводят демократические выборы. У них в голове не укладывается, как это можно проголосовать против власти, – это же бунт! А на самом деле, это абсолютно нормально. И поэтому они поймали себя в ловушку этого очень высокого процента. Реально такой высокий процент не нужен. И так понятно, что на сегодня большинство поддерживает Путина. Эти 80%, на мой взгляд, излишне, и действительно их уже тяжело получить», – подчеркнул он.

Аграновский назвал именно эту ситуацию главным риском. «40-45% достаточно для уверенной победы на демократических выборах, например, для Реджепа Эрдогана в Турции или для Лулы да Силва в Бразилии. Везде практически достаточно. Получить 70-80%, конечно, технически очень сложно. А 60% – это тоже высочайший процент, но он уже будет восприниматься, как какая-то катастрофа, обрушение», – пояснил он.

«Вообще главная функция выборов – это обратная связь между властями и обществом и корректировка некоторых действий власти, иногда ошибочных, корректировка в интересах и власти, и общества. Вот у нас этот механизм не работает в принципе – ни обратной связи, ни корректировки. Выборы у нас носят чисто формальный, предсказуемый, управляемый характер и, думаю, что это не совсем правильно. Это иногда может быть оправдано, когда в 2011-2012 году и ранее на выборы оказывалось огромнейшее давление со стороны США. Сейчас такое давление во многом купировано, и хотелось бы, чтобы было другое распределение между политическими силами – оно принципиально всё равно не изменится, но что бы оно более способствовало обратной связи между властью и народом. К сожалению, по заявлениям власти вижу, что они совершенно оторвались от текущей действительности и скорректировать это с помощью выборов в последнее время не получается. И на предстоящий выборах тоже не получится», – констатировал Аграновский.

По его оценке, в результате такой политики «могут быть приняты ошибочные управленческие решения, наносящие ущерб как власти, так и народу». «Иногда видно, что власти немножко не представляют себе реальную ситуацию. Это из последних заявлений об уровне цен и доходов, о том, чтобы в подъездах можно поставить теннисные столы и прочее, видно, что представители власти очень далеко куда-то от народа уехали. Выборы могли бы им помочь. Не то, что помешать, скинуть, выкинуть, как иногда оппозиционеры говорят, а выборы могли бы помочь, как ни странно. Хотелось бы, чтобы выборы именно помогали и властям, и стране, и народу. Но этого тоже от ближайших выборов не жду», – отметил юрист.

При этом Аграновский подчеркнул, что «в здравой части которого существует абсолютный патриотический консенсус». «США и нынешний киевский режим такие методы продемонстрировали, что всем понятно – если мы проиграем войну, или сдадимся, или придут к власти какие-то деструктивные силы, то это будет обрушение России, и никому мало не покажется. Сейчас в этом смысле общество сплочено, и не из-за пропаганды, а просто потому, что мы прекрасно понимаем, что будет. Вероятность того, что россияне проголосуют за какие-то деструктивные или неправильные с точки зрения власти силы вообще невелика. Поэтому можно было бы всё это как-то немножко отпустить, и сделать менее забюрократизированным. Результат был бы тот же», – полагает он.

«Абсолютное большинство политику в целом считает правильной. А вот социальная политика, эта «гайдаровщина», этот пережиток 90-х, как ни странно, именно в ней больше инерции. От нее тоже будут отказываться, потому что она несовместима с жизнью и на выборах, и без выборов. Но от нее будут отказываться медленнее, потому что никто не отменял классовых интересов, к сожалению. Интересы господствующего класса определяют политику государства», – уточнил он.

Как считает Аграновский, президентские выборы в России вряд ли будут отменены. «Пока обстановка достаточно стабильная, никаких неожиданностей я не жду. Что касается СВО, тут не надо быть социологом, действия властей поддерживает абсолютное большинство народа. Социальную политику конечно же поддерживает намного меньше людей. Плюс – устранены из политики «за-майдановские» силы, либералы разного рода. Надеюсь, что они никогда туда не вернутся. В рамках остальных сил должна быть самая широкая демократия именно с целью корректировки действий властей и обратной связи между властями и народом. Это я не как какой-то критик выступаю, я просто говорю элементарные вещи, которые преподают на факультетах политологии. И это в интересах и власти, и общества», – заключил Аграновский.

Москва, Мария Соколова

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