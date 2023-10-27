Падение доходов, проблемы с импортозамещением и перестановки во власти: Россия движется к выборам президента в условно стабильной ситуации

Россия входит в президентскую избирательную кампанию в условно стабильной ситуации, но перестановки во власти будут в обязательном порядке. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра политической информации Алексей Мухин. По его оценке, главным риском накануне президентских выборов в марте 2024 года является возможное ухудшение социального статуса россиян, а также затяжные проблемы с импортозамещением.

«Ситуацию в стране считаю условно стабильной. Основной запрос общества на справедливое разрешение конфликта с Украиной и на поступательное экономическое развитие. Все возможности удовлетворить эти запросы у нас есть», – полагает Мухин.

При этом политолог назвал главными внешними рисками «санкции и попытку отменить президента РФ Владимира Путина». В числе основных внутренних угроз Мухин считает «ухудшение социального статуса граждан РФ» и проблемы с импортозамещением. «Инфляция меньше, чем в так называемых западных развитых странах. Поэтому это не проблема. Рост цен обусловлен этой самой инфляцией и некоторыми факторами – их достаточно много – прежде всего, неуспешным импортозамещением. Но это не острая проблема. Эта проблема, которая сопровождает российское общество с конца 1980-х годов. Мы эту проблему уже изучили вдоль и поперек», – отметил эксперт.

Мухин подчеркнул, что решать проблему с импортозамещением придется уже в ближайшее время, потому что «выхода другого нет». «Судя по опросам, население достаточно внимательно наблюдает за действиями исполнительной вертикали верховной власти в этом направлении. Результаты увидим на выборах», – пояснил он.

При этом политолог придерживается мнения, что перестановки на ключевых постах исполнительной власти накануне выборов главы государства будут «в обязательном порядке», но говорить о конкретных персонах пока бессмысленно. «Прогнозы по перестановкам по инициативе Владимира Путина давать бесполезно. Это всегда будет неожиданным», – заключил Мухин.

Как предполагается, выборы главы государства состоятся в середине марта 2024 года. Окончательную дату установит верхняя палата парламента в декабре 2023 года.

Москва, Мария Соколова

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