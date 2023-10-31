Выборы президента РФ готовят без сильного спарринг-партнера от патриотических сил – эксперт

Президентские выборы в марте 2024 года могут пройти без сильного кандидата от патриотических сил. Такое мнение высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, выдвижение кандидатов на пост главы государства вряд ли ограничится парламентскими партиями.

«Конструкция президентских выборов в итоге может напоминать 2018 год, когда у «основного кандидата» было целых 7 спарринг-партнеров. В этот раз их может быть на 1-2 меньше, но как минимум тремя «официальными» кандидатами от парламентских партий, дело может не ограничиться», – отметил Гращенков в своем телеграм-канале.

Эксперт обратил внимание, что уже начался процесс по выдвижению от непредставленных в Госдуме партий. «О переговорах по выдвижению уже заявил Григорий Явлинский от «Яблока» (в прошлый раз он набрал 1,05%) и Борис Надеждин, которого может выдвинуть партия «Гражданская Инициатива», что означает снижение числа сбора необходимых подписей с 300 тыс до 100 тысяч. К тому же «Гражданская Инициатива» уже выдвигала кандидата на президентских выборах 2018 года, тогда им стала Ксения Собчак, под которую партию даже хотели ребрендить в «Партию Перемен»... Как я и говорил, в нынешней реальности альтернативой Собчак выступит Надеждин (у которого меньший антирейтинг и большая узнаваемость среди телезрителей 60+), так что успех Ксении в виде 1,68% он вполне может повторить», – отметил он.

«Вопрос теперь за патриотической линейкой кандидатов, извлекут ли из того же «электорального шкафа», как «яблочника», [Сергея] Бабурина с его «общенародным фронтом», вытащат ли на выборы оскандалившихся «Коммунистов России» с загорелым [Максимом] Сурайкиным или смогут уговорить пострадавшего [лидера «Справедливой России – За правду» Захара] Прилепина, а может даже выпустят на волю популярного блогера (Игоря) Стрелкова?» – предположил Гращенков.

«Интересно, получается, что власть допускает и дробит большую часть право-либерального электората, а вот национал-патриотическом секторе опасается допускать до кампании сильных кандидатов, опасаясь своеобразного повторения «казуса Пригожина», когда в ходе кампании может начаться критика власти за просчеты ее отдельных акторов», – заключил Гращенков.

Планируется, что выборы президента РФ пройдут в середине марта 2024 года. Окончательную дату установит Совет Федерации в декабре 2023 года.

Москва, Мария Соколова

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