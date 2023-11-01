Очередное нападение подростков на сверстников в Москве: трое несовершеннолетних задержаны

В Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после очередного нападения группы подростков на сверстников. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло 29 октября на парковке торгового центра на Ходынском бульваре.

«Трое несовершеннолетних задержаны в порядке ст. 91 УПК. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – уточнили в ведомстве.

Следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.

Москва, Светлана Антонова

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