Глупость или идеологическая провокация? Минпросвещения РФ обвинили в продвижении русофобии за бюджетные деньги

Министерство просвещения РФ занимается продвижением навязанных Западом «символов» России. К такому выводы пришли эксперты после анализа изображений к всероссийской олимпиаде «Символы России. Русский язык: история письменности». По их оценке, просветители использовали «русофобский» набор представлений о России и опять «забыли» о кресте на православном храме, как это ранее сделали в Центробанке РФ на новой 1000-купюре.

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В частности, на такой набор символов обратил внимание вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев. «Балалайка. Медведь. Церковь без крестов. Церковь ли? Волк, будто с обложки кассеты с песнями Муцураева. Ушанка, кокошник, матрёшка и самовар. Да, у Министерства Просвещения (именно!) весьма скудное представление о символах России. С другой стороны, не нарисовали кровавые шупальца кремлёвского спрута, разрывающие Украину (это из одного набора с балалайкой образ), и на том спасибо», – отметил Медведев в своем телеграм-канале.

Доктор исторических наук, профессор Наталия Таньшина также считает, что такими «символами» как правило изображают Россию русофобы. «Абсолютно западная калька типичного там уже на протяжении многих веков образа России: балалайки, матрешки, ушанки, медведи, волки, «монструозный» собор Василия Блаженного без крестов (нельзя религиозные чувства задевать, мы же многоконфессиональное государство – тоже западная повестка). Ведь все это – абсолютно западные образы России. Мы себя с медведем никогда не ассоциировали. Это западный символ России, архетипичный, чаще русофобский образ. Можно даже рекламный девиз придумать: «Россия лапотная. Была, есть и будет». Ведь в глазах иностранцев мы – «вечная Россия», отсталая и дремучая, где веками ничего не меняется, не изобретается, где нет никаких достижений, а если что и делается, то топором. Кстати, лапти и топор забыли», – пояснила ученый.

«Интересно, автором идеи является какой-то американский политолог по фамилии Коэн? Или Сигизмунд Герберштейн? Тогда к самовару нужен еще калач как символ тотального рабства. И ведь это уровень министерства просвещения! Возникает вопрос, кто сии умы просвещал?» – подчеркнула Таньшина.

Член Совета при президенте РФ по правам человека, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов назвал такую работу министерства просвещения идеологической диверсией.

«Что это? Глупость? Игнор общественного мнения? Полное выпадение из информационного пространства исполнителей и их начальников? Или намеренная провокация? Хотя нет, думаю, это общая тенденция. Примитивность и пошлость, к несчастью, являются основными отличительными чертами нашего времени. И это, прежде всего, касается креативящих начальников, осваивающих бюджеты на патриотическом воспитании и продвижении культурно-исторических ценностей. Представленная «подборка» образов нашей России показывает не только бездарность и недоразвитость разработчиков и утвердивших эту гадость начальников, но и степень влияния на них западной унижающей нашу страну идеологии. Водка, ушанка, балалайка, медведь и девки, больше похожие на резиновые куклы для извращенцев – это стереотипы и образы нашей страны, которые многие десятилетия намеренно насаждались идеологическими противниками, дабы были забыты подвиги нашего народа и великие победы, покорение космоса, достижения в науке, наше влияние на мировую культуру. Сейчас на Западе отменяют всё, что связано с нашей страной, но страшнее, что такая отмена происходит и у нас. Эта идеологическая диверсия совершается за бюджетные деньги», – констатировал Кабанов.

При этом член СПЧ обратил внимание, что изображение «символов» наверняка скопированы из фотобанка, которое СМИ использовали ещё в 2015 году. «Если ввести в фотобанках запрос «символы России» (попробуйте сами для чистоты эксперимента), то мы поймем, откуда «ноги растут»: набор символов там соответствующий, а в большинстве случаев крестов на куполах православных храмов там нет. Поэтому здесь не только намеренное пренебрежение к православным символам, но и банальная лень, глупость и образ мышления криейтеров, дизайнеров и иже с ними, которым проще залезть в фотобанк, взять оттуда готовую картинку, нежели создать что-то своё. А деньги получить, как за своё творение, никто же проверять не будет», – пояснил он.

«Идет процесс распила. Такой подход почти у всех государевых заказчиков. Ну и плюс привыкли они к таким изображениям, ведь раньше никто не возмущался, поэтому нормально, по накатанной, и так сойдет… За такие провокации, по умыслу ли, глупости, дискредитирующие и оскорбляющие нашу страну, наш народ и нашу историю, надо наказывать и увольнять по профнепригодности. Гнать грязными тряпками таких «деятелей культуры»/врагов», – заключил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

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