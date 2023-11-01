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Среда, 1 ноября 2023, 17:09 мск

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В Москве гражданин Киргизии пытался оказать сопротивлении полицейскому

В Москве в отношении гражданина Киргизии возбуждено уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, 24-летний молодой человек пытался оказать сопротивление сотруднику полиции.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло накануне около жилого дома на проспекте Мира. Гражданин Киргизии применил силу в отношении сотрудника полиции, прибывшего для пресечения его хулиганских действий. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.

Следствием будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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