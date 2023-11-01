Вынесен приговор москвичу, который угрожал скинуть свою маленькую дочь с балкона 13 этажа

В Москве вынесен обвинительный приговор 28-летнему жителю столицы Павлу Котилевскому, который осенью прошлого года в состоянии наркотического опьянения угрожал скинуть свою маленькую дочь с балкона 13 этажа. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, мужчина признан виновным в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что 12 сентября 2022 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, Котилевский, находясь с малолетней дочерью 2021 г.р. в квартире жилого дома на улице Городецкая, проследовал на балкон, где перевесил девочку через перила балкона 13 этажа и выкрикивал угрозы сбросить ее вниз. Довести свой умысел до конца Котилевский не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, которых вызвали очевидцы.

В надзорном ведомстве уточнили, что свою вину в совершении преступления Котилевский не признал. Тем не менее, с учетом позиции прокурора и наличия в действиях подсудимого особо опасного рецидива, суд приговорил Котилевского к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Москва, Светлана Антонова

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