Специалист по развитию детского творчества получил 13 лет «строгача» за растление малолетних

В Москве вынесен приговор 64-летнему мужчине, который являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести малолетних детей действия сексуального характера. Как уточнила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступления были совершены в период с 2010 по 2021 годы.

«Следствием и судом установлено, что в период с 2010 по 2021 год обвиняемый, находясь на территории различных субъектов Российской Федерации, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести малолетних детей действия сексуального характера, используя также свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними», – уточнили в ведомстве.

В ходе следствия проведен большой объем следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе на территории различных субъектов РФ, а также более 25 судебных экспертиз, что позволило собрать достаточную доказательственную базу по уголовному делу. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал частично.

Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста) и трех эпизодов по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц).

Приговором суда Нагатинского районного суда города Москвы фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 15 лет. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Москва, Светлана Антонова

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