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Пятница, 3 ноября 2023, 17:46 мск

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Рублевый объем ФНБ сократился

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам октября сократился на 107,106 млрд рублей – до 13,541 трлн рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные данные министерства финансов РФ. В ведомстве также обратили, что в долларовом эквиваленте отмечен рост на $5,119 млрд – до $145,224 млрд.

По итогам сентября объем ФНБ сократился на 55,2 млрд рублей – до 13,648 трлн рублей, составив 9,1% ВВП. В долларовом эквиваленте снижение составило $2,7 млрд – до $140,105 млрд.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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