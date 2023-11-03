Россия перестает быть мировой «бензоколонкой» – Путин о ситуации в отечественной экономике

Россия перестает быть «бензоколонкой» и превращается во всех смыслах в самодостаточное государство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на встрече с членами Общественной палаты. По его словам, чем сильнее будет страна, тем меньше желания будет ее исключать откуда бы то ни было.

«Чем мы будем сильнее в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом, тем меньше будет желания откуда-то бы ни было нас исключать. Ну вот поисключали нас, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что? Какой результат? У нас в этом году рост ВВП будет 2,8-2,9 а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, мы просто констатируем сам факт. И в военном плане тоже – вот надо победить Россию на поле боя… теперь уже по-другому поют, по-другому говорят», – пояснил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна быть «во всех смыслах этого слова» суверенной и независимой. «Это значит, что экономика и реальное производство, которое должно быть связано с мировым хозяйством безусловно, по-другому в современном мире не бывает, но она должна быть по ключевым компонентам самодостаточной, такой, которая позволяет стране не только выживать, но и идти вперед», – подчеркнул он.

«Вот когда мы превращаемся с вами сейчас в такую страну, где у нас в структуре роста экономики 43% уже это перерабатывающее производство, когда мы перестаем (быть), как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика, когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности. Поэтому нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед нами задачи, идти вперед, развиваться, укреплять демографию и, конечно, укрепляться внутриполитически», – заключил президент.

Москва, Мария Соколова

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