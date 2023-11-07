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Вторник, 7 ноября 2023, 19:38 мск

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В Москве заключен под стражу мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении трёх девочек

В Москве задержан мужчина, который обвиняется в развратных действиях в отношении трех девочек 2010 и 2011 годов рождения. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено на Ореховом бульваре.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

О произошедшем девочки сообщили родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. «В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска мужчина 1970 года рождения установлен и задержан», – уточнили в столичном главке СКР.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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