В Москве заключен под стражу мужчина, обвиняемый в развратных действиях в отношении трёх девочек

В Москве задержан мужчина, который обвиняется в развратных действиях в отношении трех девочек 2010 и 2011 годов рождения. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено на Ореховом бульваре.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
О произошедшем девочки сообщили родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. «В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска мужчина 1970 года рождения установлен и задержан», – уточнили в столичном главке СКР.
Москва, Светлана Антонова
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