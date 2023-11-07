«Пятая колонна» издевается над Россией: Зюганов призвал Мишустина использовать советский опыт для укрепления суверенитета государства

Советский опыт поможет укрепить суверенитет России и победить «пятую колонну», которая убивает страну. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме во время выступления в честь 106-й годовщины Октябрьской социалистической революции. По его словам, самодостаточность в экономике, сфере высоких технологий, науки и безопасности, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, можно достичь на примере СССР.

«7 ноября 1917 года свершилась великая Октябрьская социалистическая революция. Уже 8-го на Втором съезде Советов было сформировано советское правительство во главе с Лениным. И это правительство показало, что такое борьба за истинный суверенитет. Именно Ленин – ленинско-сталинская модернизация спасли наш суверенитет и нашу страну. Самое удивительное, что Ленин заложил такие основы новой плановой политики, которыми гордится и сегодня современная Россия. Хочу подчеркнуть, сегодня много говорят о том, что надо победить, надо справиться с трудностями, надо добиться больших результатов, развернули выставку. У Ленина был гениальный план, который опирался на открытие Маркса и Энгельса о том, что неизбежно поражение капитализма и приход социализма», – заявил Зюганов.

Политик обратил внимание, что капитализм – «периферийный, и он неизбежно потянет войну за передел мира и погибнет». «Возродить страну можно только на основах социализма… Вот у меня этот удивительный документ, 850 страниц абсолютно продуманного грамотного текста, написанного исходя из потребностей страны, ее великого будущего. Я бы предложил Мишустину переиздать этот документ, раздать всем министрам и пусть изучают и смотрят, как можно заставить на родную власть работать практически всех без исключения. Из 200 человек было 5 большевиков, остальные были крупнейшие ученые, специалисты, которые всё сделали для того, чтобы полумертвая, убитая, распавшаяся страна с парализованной промышленностью сумела подняться к высокой победе мая 1945-го и в космос», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Великий Октябрь был самой мирной революцией – прокатилась от Балтики и Черного моря до Тихого океана практически почти без жертв. И гражданскую войну организовала та Антанта, которая сегодня обрушилась на «ридну» Украину. Именно эта Антанта – 14 буржуазных государств пришли душить молодую советскую республику. Я бы на месте Совета безопасности сейчас провел специальное заседание о том, каким образом решал Ленин вопрос формирования мощной Красной армии с нуля. Трехмиллионная армия, которая расколотила всю эту свору и их прихлебателей белогвардейцев. А сегодня по-прежнему открывают памятники тем, кто продал тогда Россию за серебряники. Ну Иуда хоть повесился, а эти не хотят спустя много лет и правды сказать», – сказал Зюганов.

При этом политик призвал правительство РФ изучить советский опыт и в части ведения военных действий, напомнив о победе в Великой Отечественной войне. «Не надо играть в политику. Сегодня объявили нам войну. Война требует консолидации… требует собственного суверенитета, поэтому надо осваивать новейшие технологии и показывать лучшие образцы труда. Война требует максимально уникального опыта, которым владела Советская страна… Хочу, чтобы наше правительство обязательно поучилось у Ленина умению думать, планировать, определяя стратегию одновременно четко и грамотно выстраивая тактику… а тут некоторые не могут за 600 дней отогнать на 60 км, чтобы не обстреливали наши города и селения. Нам надо взять из победного Октября все лучшее, великое», – констатировал лидер КПРФ.

По его словам, в отличие от современной России «ленинско-сталинская модернизация и марксизм вдохновляют всей великих людей планеты». «В Китае, опираясь на это, строя социализм с китайской спецификой, показывая, что марксизм-ленинизм лежит в основе их новых успехов, демонстрируют всем высочайший темп. В советское время за 30 лет темпы (роста ВВП) были 14%. Китайцы показали 10%. Нам, чтобы сегодня выполнить послание президента надо выходить на мировые – они 3%, а не топтаться вокруг 1-1,5% и радоваться 2%. Если бы был бюджет развития принят, он готов. Это бюджет, который позволяет максимально концентрировать ресурсы и направить на главные цели. У нас $570 млрд золотовалютные резервы, 13,5 трлн рублей в Фонде благосостояния, у нас $261 млрд олигархия уперла-украла из страны в прошлом году, и продолжает. Сложите и вы получите три бюджета. Тогда вы поддержите всех – и детей, и стариков, и народные предприятия. Решите вопросы культуры, науки, образования – будете производить машины и механизмы. А они вместо этого выпотрошили бюджет, вздули (ключевую) ставку до 15%, разрешили вывозить валюту, и ресурсы оставляют там, а потом удивляются почему у нас концы с концами не сходятся, и страна продолжает вымирать ударными темпами», – заявил Зюганов.

«Самое большое преступление Троцкого и всей этой камарильи, которая продолжает его опыт, это 1991 год, когда была предана советская страна, и огромные ресурсы были направлены на поддержку американского глобализма. И сегодня эта публика продолжает выкачивать из страны гигантские капиталы и ресурсы. Призываю президента принять все необходимые для этого меры и максимально сплотить общество. Мы поддерживали борьбу с нацистами, фашистами, бандеровцами... Только коммунисты показали, как их можно побеждать в 1945-м, только народно-патриотические силы с первого дня требовали решительных действий против засилья «бандеровщины» на Украине. Считаю, что наша программа победы, наш бюджет развития, уникальный опыт народных предприятий, Великого октября и ленинско-сталинской модернизации сегодня востребован, как никогда. Поэтому с удовольствием поздравляем всех с этим великим праздником и уверены, под красным знаменем Ленина, Октября, Победы мы вновь победим нацистов, фашистов, «бандеровщину» и всю эту «пятую колонну», которая издевается над страной», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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