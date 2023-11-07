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Вторник, 7 ноября 2023, 19:38 мск

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В Москве задержана 32-летняя женщина за избиение девочки

В Москве возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло на Ангарской улице накануне.

В ведомстве уточнили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и беспричинно подвергла избиению 14-летнюю девочку. «Несовершеннолетняя находится в столичной больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает», – отметили в СКР.

Предполагается, что в ближайшее время женщина будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, добавили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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