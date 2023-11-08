российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 ноября 2023, 15:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ЧП в Подмосковье: неадекватный мужчина с мачете напал на женщину с ребенком

В подмосковных Люберцах мужчина на улице напал на женщину и 14-летнего подростка, после чего оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

По данным телеграм-канала Baza, мужчина был вооружен мачете. По словам очевидцев, которые приводятся в публикации, нападавший находился в неадекватном состоянии: говорил, что его семью убили, а также называл себя избранным Богом. На улице он ранил женщину, которая гуляла с ребенком.

«Когда на место прибыли полицейские, мужчину сначала сбил автомобиль, но это его не остановило – поднявшись, он пошёл с мачете прямо на правоохранителей. Оперативники открыли огонь и только так смогли остановить нападавшего. Его личность пока не установлена, его доставили в больницу», – уточняет капал.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

ЧП в Подмосковье: банда подростков жестоко избила сверстника / В Подмосковье возбуждено уголовное дело об оскорблении сотрудников полиции иностранцами / В Подмосковье возбуждено уголовное дело о загрязнении экологии после жалобы местных жителей / Выстрел в голову: суд вынес приговор жителю Подмосковья за убийство своей девушки / Зарезал отца и задушил мать: суд вынес приговор москвичу, который убил родителей из-за наследства / Мусульмане хотят пожаловаться Путину после массового задержания мигрантов около мечети в Котельниках и их отправки в военкомат / В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели 5-летней девочки в бассейне / Задержаны зачинщики драк в общественных местах в московском регионе – это уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,