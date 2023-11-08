ЧП в Подмосковье: неадекватный мужчина с мачете напал на женщину с ребенком

В подмосковных Люберцах мужчина на улице напал на женщину и 14-летнего подростка, после чего оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

По данным телеграм-канала Baza, мужчина был вооружен мачете. По словам очевидцев, которые приводятся в публикации, нападавший находился в неадекватном состоянии: говорил, что его семью убили, а также называл себя избранным Богом. На улице он ранил женщину, которая гуляла с ребенком.

«Когда на место прибыли полицейские, мужчину сначала сбил автомобиль, но это его не остановило – поднявшись, он пошёл с мачете прямо на правоохранителей. Оперативники открыли огонь и только так смогли остановить нападавшего. Его личность пока не установлена, его доставили в больницу», – уточняет капал.

Москва, Светлана Антонова

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