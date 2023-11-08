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Среда, 8 ноября 2023, 16:29 мск

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Нападение на прохожих в Люберцах: возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек

В подмосковных Люберцах возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1987 года рождения после его нападения на улице на женщину и ребенка. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, случившееся квалифицировано как покушение на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что сегодня в дневное время мужчина, проходя мимо здания судебных приставов, напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Увидев происходящее, сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину.

В прокуратуре Московской области пояснили, что мужчина нанес ножом один удар по голове и руке 38-летней женщины, а также два удара в область груди несовершеннолетнему 2009 года рождения.

Женщина и подросток доставлены в медицинское учреждение, им оказана помощь. Подозреваемый также находится в больнице.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте ЧП. По завершению осмотра будет назначен ряд экспертиз.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Уголовное дело находится также на контроле Люберецкой городской прокуратуры.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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