В Москве обезврежена мошенническая ОПГ: задержаны 36 фигурантов

В Москве пресечена деятельность участников организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемых в мошеннических действиях. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в общей сложности задержаны 36 человек.

По данным ведомства, участники ОПГ, созданной не позднее 17 октября 2023 года на территории Москвы, знакомились в Интернете с мужчинами, которые размещали анкеты с целью знакомства с женщинами.

«Вступив с данными мужчинами в электронную переписку, фигурантки договаривались о личных встречах с потерпевшими на территории Алексеевского района столицы. В ходе последующего времяпрепровождения злоумышленницы предлагали мужчинам посетить заранее определенное с соучастниками заведение, где делали заказ по завышенной стоимости. Демонстрируя ложную симпатию к потерпевшему, женщины предлагали ему оплатить данный заказ, после чего покидали указанное заведение, а извлеченные денежные средства впоследствии делили между участниками преступной группы в зависимости от распределенных ролей», – уточнили в СКР.

В рамках расследования уголовного дела следователями столичного СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве проведено свыше 10 обысков, в том числе в помещениях мнимых кафе, куда заманивались потерпевшие.

«По результатам проведенных мероприятий задержаны 36 участников организованной преступной группы, которые доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», – отметили в ведомстве.

В настоящее время также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению преступлений.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»