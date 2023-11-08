Путин: НАТО нарушает собственную доктрину, пытаясь расширить зону своего влияния

Президент РФ Владимир Путин обвинил Североатлантический альянс в попытке выйти за географические рамки своей деятельности. Об этом глава российского государства сказал на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

«Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния. Причём Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности», – сказал Путин.

Президент РФ также обратил внимание, что «всё больше и больше Соединённые Штаты втягивают все страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются насоздавать там новые военно-политические альянсы, включая страны региона, и прежде всего руководствуясь, конечно, своими собственными, скажу прямо, корыстными интересами».

«Мы всё это видим и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего из Китайской Народной Республики, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям. Проводим их на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается», – отметил Путин, добавив, что Москва и Пекин «не строят никаких военных союзов по примеру времён «холодной войны».

Москва, Светлана Антонова

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