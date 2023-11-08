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Среда, 8 ноября 2023, 18:10 мск

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Жестоко избил 11-летнюю дочь: глава СКР потребовал возбудить уголовное дело против жителя Подмосковья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении малолетней жительницы Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в социальных медиа размещена публикация о том, что в городе Балашихе отец избил свою 11-летнюю дочь, в результате девочка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Кроме того, сообщается, что мужчина регулярно применяет физическую силу в отношении девочки.

По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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