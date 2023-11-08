В Подмосковье задержаны лже-полицейские

В Подмосковье задержаны трое злоумышленников, которые под видом полицейских вымогали у граждан 1,5 млн рублей. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД России, злоумышленники требовали от потерпевших деньги за непривлечение к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

По данным полиции, преступление было совершено в д. Бирлово. Представившись сотрудниками полиции, вымогатели за непривлечение к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков потребовали от пассажира и водителя передать им 1,5 млн рублей.

Потерпевшие попытались скрыться от злоумышленников, однако те произвели несколько выстрелов из травматического оружия по их автомобилю. Испугавшись, граждане передали нападавшим часть требуемой суммы в размере 650 тысяч рублей.

В автомобиле задержанных жителей Московского региона в возрасте от 26 до 39 лет обнаружены и изъяты травматический пистолет, патроны к нему, мобильники, банковские карты, сим-карты, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов с признаками подделки, а также 2 свёртка с неизвестным веществом. Также в ходе личного досмотра и обысков по местам жительства подозреваемых изъято около 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Дмитровским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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