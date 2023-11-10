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Пятница, 10 ноября 2023, 12:41 мск

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ЧП в Подмосковье: прокуратура устанавливает причины драки учительницы и матери школьницы

В Подмосковье прокуратура организовала проверку в связи с конфликтом между учителем и мамой ученицы одного из общеобразовательных учреждений Дмитровского городского округа. Как сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительной информации, 9 ноября в МОУ Деденевская СОШ им. Н. К. Крупской Дмитровского городского округа произошел конфликт между учителем математики и матерью одной из учениц 6 класса, в результате которого они причинили друг другу различные телесные повреждения.

В ходе проверки, проведение которой поручено Дмитровской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения и приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту территориальным отделом полиции.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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