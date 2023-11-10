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Пятница, 10 ноября 2023, 13:38 мск

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В Подмосковье рухнул мост через реку Пахра (ФОТО)

Фото: телеграм-канал ГУ МВД Московской области

В Подольском районе Московской области произошло обрушение моста через реку Пахра. Вместе с пролетом с моста упала легковая автомашина, за рулем которой находилась женщина.

Как пояснили в пресс-службе подмосковной полиции, ЧП произошло в 11:30 в городском округе Подольск на 03км+060м автодороги «Щапово – Дубровицы». В результате обрушения телесные повреждения получила водитель автомобиля «Шкода».

Источник: телеграм-канал ГУ МВД Московской области

«Движение автотранспорта и пешеходов на данном участке прекращено. Объезд осуществляется через деревни Дубровицы и Щапово. При планировании поездки заранее выбирайте маршрут движения, используя картографические онлайн-сервисы», – отметили в МВД.

Сообщается, что пострадавшую женщину-водителя доставили в местную больницу.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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