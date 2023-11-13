«Крест Чубайса» и ошибочные прогнозы: в Госдуме обвинили Минэкономразвития РФ в антигосударственной позиции в энергетике

Министерство экономического развития РФ заняло антигосударственную позицию на фоне архаичного развития энергетики и грозящего стране очередного «креста Чубайса». Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявления прозвучали сегодня в Госдуме на парламентских слушаниях по формированию топливно-энергетических балансов в РФ и регионов. По оценке депутатов, «Газпрому» в следующем году грозит убыточность, а неэффективность энергопотребления приводит в потере объемов газа, сопоставимых с экспортом в Евросоюз в лучшие годы.

В частности, замглавы комитета по энергетике Юрий Станкевич обратил внимание на отрицательное заключение Минэкономразвития на введение в стратегическое планирование топливно-энергетических балансов, которые играют основополагающую роль в росте ВВП, но сейчас «превратились, по сути, в статистический документ». «Подготовили проект закона о внесении изменений в ряд статей 172 ФЗ, принятого в июне 2014 года о стратегическом планировании в РФ... вести понятие топливно-энергетического баланса – то есть, документ стратегического планирования, определяющий показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов, их потребление, устанавливающее распределение энергоресурсов между системами энергоснабжения и потребителями, позволяющий определить эффективность использования таких ресурсов», – пояснил он.

«Министерство экономического развития, к сожалению, на мой взгляд продемонстрировало – достаточно резко скажу, но это моя субъективная позиция – негосударственный подход, говоря о том, что топливно-энергетический баланс – это всего лишь один из множества инструментов госпланирования и прогнозирования наряду с десятками иных, поэтому выделять его в качестве самостоятельного предмета стратегического планирования было бы неправильно. Повторюсь, на мой взгляд, данная позиция не соответствует тем вызовам, с которыми мы сегодня столкнулись», – заявил Станкевич.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный со своей стороны отметил, что подавляющее большинство регионов не в состоянии определить энергобаланс, что выяснилось при подготовке программы газификации. «Энергетика по отношению к другому развитию должна иметь опережающее значение – сначала энергетика, потом всё остальное. Нет без энергетики развития. Возникает вопрос: а как тогда, когда мы не знаем сколько мы потребляем и какая перспектива потребления, как вообще можно развивать регионы?.. Мы не знаем, сколько потребляем в моменте, и не знаем, сколько будем потреблять в будущем, сколько энергии и какой нужно в этом развитии», – констатировал он.

При этом парламентарий обратил внимание, что «у нас очень неэффективное энергопотребление». «Если сравнить достигнутые в мире технологии эффективного использования газа, а мы потребляем 460 млрд кубов газа, то треть мы просто пережигаем. А треть это 180 млрд кубов. Это сопоставимо с экспортом в самые лучшие годы в Европу. По сути, мы из-за того, что газ дешевый, доступный неэффективно его используем, просто пережигаем и не занимаемся энергосбережением со стороны потребления. И те программы, что у нас есть, не отвечают на вопрос: как мы будем жить дальше. Если взять энергостратегию, принятую несколько лет назад до 2035 года, там предполагается снижение энергоемкости на 30% до 35-го года. Но если взглянуть на инструмент достижения цели, кроме доклада Минэка на эту тему, мы ничего не видим, а те федеральные программы, которые должны отвечать на этот вопрос, – там пробелы, ничего по этому поводу нет. Нет инструмента достижения этой цели. Понятно, что не будет этого инструмента – ничего мы не сделаем», – подчеркнул глава комитета Госдумы по энергетике.

В то же время Завальный обратил внимание, что энергоемкость ВВП в России в 2,5 раза выше, чем, к примеру в Евросоюзе, а за содержание «избыточных мощностей приходится платить всей страной». «Вот эта архаичность развития энергетики. Мы привыкли к тому, что вся работа неэффективна как на стороне производства, так и потребления. Вот к чему приводит отсутствие таких документов целеполагания… У нас, к сожалению, нет диалога с Минэком по этому вопросу, нет обратной связи нормальной. А за прогноз – кто отвечал тогда, а вопрос производства – это вопрос национальной безопасности. Когда прогнозов нет толком, они недостоверны, а потом получается очередной «крест Чубайса», очередной крест какой-то сейчас идет – энергетика развивается архаично и так далее. Тут система какая-то должна быть, а системы нет», – уточнил он.

«5-7 лет в лучшем случае от постановки задачи до реализации, а обычно 10-12 лет. Вот чтобы в 35-м году обеспечить себя энергетикой, мы сегодня должны принимать решения – будь то электроэнергетика или разработка месторождений где-то в Заполярье и так далее. А энергобаланс должен за это дело отвечать, а нам предлагают рыночные решения, индикаторы, риски. Разговоры одни! В итоге, все эти избыточные мощности ложатся, ладно там на экспорт, а когда ложатся на плечи потребителей. А сейчас такое произойдет в части газа. Экспорта нет, и сейчас обсчитаемся, чтобы обеспечить экономику. У нас есть расчеты института исследований, что начиная со следующего года, если ничего не делать, «Газпром» будет просто убыточным», – заключил Завальный.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»