В Москве вынесен приговор экс-полицейскому, который незаконно оформлял документы иностранцам

Суд в Москве вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего сотрудника ОМВД России по Молжаниновскому району г. Москвы Бориса Баршева, незаконно оформлявшего паспорта иностранцам за взятки, и 44-летней жительницы столицы Ольги Новиковой, выступавшей в качестве посредника.

Установлено, что с августа 2020 года по ноябрь 2021 года Баршев, являясь инспектором отдела по вопросам миграции, оформлял общегражданские и заграничные паспорта на имена лиц, находящихся за пределами Российской Федерации, за незаконное денежное вознаграждение в размере от 30 до 45 тысяч рублей за один документ. Всего он изготовил 10 документов, пояснили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Его соучастница Новикова, выступая в роли посредника, получала и передавала взятки и документы, необходимые для оформления паспортов, за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей от каждой переданной суммы.

Баршев осужден по ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки, в значительном и крупном размерах), Новикова – по п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, в значительном и крупном размерах).

С учетом позиции прокурора суд приговорил Баршева к 8 годам 6 месячам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 8 лет. Экс-полицейский взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Новиковой назначено 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

Москва, Светлана Антонова

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