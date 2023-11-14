Минобрнауки РФ планирует в разы снизить стоимость экзаменов по русскому языку для мигрантов

Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект постановления правительства, который предполагает резкое снижение стоимости экзаменов по русскому языку и истории России для мигрантов, желающих получить разрешение на работу или временное проживание.

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для целей получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу либо патента, указанного в статье 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», – 1000 рублей», – говорится в документе, размещенном на официальном портале проектов нормативных актов.

Примечательно, что в настоящее время декларируемая плата за экзамен для временного проживания или вида на жительство в РФ составляет 5,9 тысячи рублей, а для разрешения на работу или патента – 3,8 тысячи рублей, хотя, согласно подсчетам министерства, фактическая стоимость этой услуги не превышает 900 рублей.

«Таким образом выявлена проблема, связанная с избыточной коммерциализацией процедуры проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации в целях извлечения прибыли», – поясняется в сопроводительных документах.

Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Как сообщал «Новый День», ранее в ходе прокурорских проверок, которые проводились при содействии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), были выявлены нарушения во всех 13 вузах, где мигранты сдают экзамены для получения гражданства РФ и разрешения на работу.

Москва, Светлана Антонова

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