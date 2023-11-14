В Москве задержаны иностранцы за организацию незаконной миграции

В Москве задержаны четверо жителей столицы, двое из которых иностранцы, которые подозреваются в организации незаконной миграции, совершенной в составе группы лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, предварительно установлено, что с марта минувшего года злоумышленники изготавливали и продавали прибывшим из-за рубежа поддельные документы, дающие право на пребывание в России. Речь идет о миграционных картах с отметкой о пересечении государственной границы РФ, а также уведомления о постановке на учет по месту пребывания.

«Полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели обыски по местам жительства задержанных. Изъяты бланки, печати, готовые документы, средства связи и блокноты с черновыми записями о заказчиках», – отметила Волк.

Официальный представитель МВД России уточнила, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору). В отношении двоих из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим – в виде домашнего ареста.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности, а также личностей нелегалов, которые воспользовались криминальными услугами», – уточнила Волк.

Москва, Светлана Антонова

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