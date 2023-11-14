Уголовное дело о 100-миллионном хищении в подмосковном ФОМС дошло до суда

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела о хищении более 103 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что фигурантами стали бывшие начальник управления №4 ГКУ МО «ЦБМО» (Централизованная бухгалтерия МО) и два главных специалиста отделения расчетов заработной платы и выплат социального характера медицинских учреждений этого же управления. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме этого, один из главных специалистов обвиняется еще в одном эпизоде мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с использованием служебного положения, совершили хищение денежных средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на общую сумму свыше 103 млн рублей путем неправомерных начислений денег на счета доверенных лиц и последующего присвоения.

Кроме того, в июле 2020 года одна из обвиняемых ввела начальника управления в заблуждение о возможном прекращении и непроведении дальнейших проверочных мероприятий в отношении ГКУ МО «ЦБ МО» со стороны правоохранительных органов, для чего ему необходимо передать ей денежные средства. В результате обвиняемая мошенническим путем получила деньги в размере 10 млн рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

«В ходе расследования вина обвиняемых в инкриминируемом им преступлении подтверждена совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе показаниями самих обвиняемых, свидетелей, протоколами обысков и осмотров предметов и документов, результатами оперативно-разыскной деятельности, а также другими материалами», – отметили в ведомстве.

В обеспечительных целях арестовано имущество обвиняемых на сумму, причиненного ущерба. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Светлана Антонова

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