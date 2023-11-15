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Среда, 15 ноября 2023, 18:02 мск

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Мэр Москвы отчитался о выполнении плана по набору контрактников в армию

Москва досрочно выполнила план-задание на 2023 год по набору контрактников – в армию записались более 22 тысяч человек. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армии, но мы не прекращаем прием добровольцев. Как работал пункт, так и будет работать. Желающих достаточно много. Спасибо вам, ребята», – сказал Собянин.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля 2023 года на улице Яблочкова. Запись также открыта онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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