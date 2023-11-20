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Понедельник, 20 ноября 2023, 17:12 мск

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Суд в Москве арестовал мужчину за осквернение символов воинской славы России

В Москве арестован 49-летний мужчина, который обвиняется в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. «б» ч.2 ст. 243.4 (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны).

Речь идет о ЧП, которое произошло 18 ноября. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на площади Победы, имея преступный умысел на осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, публично разбросал венки у подножия Вечного огня в мемориальном комплексе «Поклонная гора». Кроме того, он вылил неустановленную жидкость на пламя Вечного огня, пытаясь его затушить», – уточнили в следственном ведомстве.

В рамках предварительного следствия мужчине будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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