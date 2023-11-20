Экс-главе подмосковного Клинского района вынесен новый приговор

Бывшему главе Клинского муниципального района Московской области Александру Постриганю вынесен новый обвинительный приговор по уголовному делу о присвоении и легализации чужого имущества. Согласно материалам дела экс-чиновник действовал с тремя сообщниками.

Как утонили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета, в зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1,2,3 ст. 210 УК РФ), в присвоении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ – 8 эпизодов), в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в легализации имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – 7 эпизодов).

Следствием и судом установлено, что Постригань, являясь главой Клинского муниципального района Московской области, в период с августа 2003 года по июнь 2018 года создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений, в состав которого вошли должностные лица местной администрации, предприниматели, а также его родственники. В указанный период участниками ОПГ в общей сложности совершено 16 тяжких преступлений. Вследствие указанных преступных действий сумма причиненного ущерба составила не менее 72 млн рублей.

В то же время сообщниками было совершено не менее 7 эпизодов легализации иного имущества, а именно земельных участков, зданий, строений и сооружений, добытых в результате совершенных тяжких преступлений. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества составила не менее 68 млн рублей.

В СКР уточнили, что в декабре 2020 года Постригань уже был осужден за должностные и коррупционное преступления (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – 2 эпизода и ч.6 ст.290 УК РФ), совершенные при вводе недостроенных многоквартирных домов в эксплуатацию. Бывший чиновник вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал.

«Сегодня путем частичного сложения с ранее уже назначенным наказанием судом он приговорен к 18 голам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его сообщники приговорены к наказанию от 5,5 до 12 лет 6 месяцев лишения свободы», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении ещё двоих соучастников уголовное дело уже рассмотрено судом, они признан виновными и им назначено наказание. В отношении четырех соучастников, которые скрылись от следствия, уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

Москва, Светлана Антонова

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