Врачебная ошибка: в Подмосковье завершено расследование гибели 12-летней девочки

В подмосковном Красногорске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего детского врача, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности 12-летней девочке (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Как уточнила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ЧП произошло в сентябре.

По данным ведомства, 3 сентября 2023 года в связи с плохим самочувствием ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение. После осмотра дежурным врачом девочка была госпитализирована для стационарного лечения в детское хирургическое отделение. 6 сентября ребенок был выписан. Однако уже 9 сентября состояние малолетней резко ухудшилось, и она впала в кому, после чего была доставлена в реанимационное отделение этого же медицинского учреждения, где ей провели операцию. Спустя 8-дней девочка скончалась от отека головного мозга.

По результатам медицинской экспертизы установлено, что врачом своевременно не был диагностирован разрыв кисты яичника. Между допущенными дефектами и наступлением смерти ребенка имеется прямая причинно-следственная связь.

В ходе расследования следователем проведены осмотры, допросы, получены заключения экспертиз. Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Светлана Антонова

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